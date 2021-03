Autocertificazione: dichiara il falso, assolto: “No obbligo di verità” (Di sabato 27 marzo 2021) Il GUP assolve un 24enne a Milano, che aveva dichiarato il falso nella sua Autocertificazione. Per la Procura “il fatto non sussiste” Finito a processo con l’accusa di falso per aver mentito nel dichiarare nell’Autocertificazione che stava tornando dal lavoro. Però, fortunatamente, tutto è finito per il verso giusto. Un 24enne era stato beccato in centro a Milano mentre era in rotta verso casa. Durante il controllo, aveva mentito nella dichiarazione compresa nell’Autocertificazione. A decidere l’assoluzione è stata il GUP Alessandra Del Corvo, che ha accolto la richiesta della Procura con rito abbreviato. “Un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge. Anche se ci fosse, ... Leggi su zon (Di sabato 27 marzo 2021) Il GUP assolve un 24enne a Milano, che avevato ilnella sua. Per la Procura “il fatto non sussiste” Finito a processo con l’accusa diper aver mentito nelre nell’che stava tornando dal lavoro. Però, fortunatamente, tutto è finito per il verso giusto. Un 24enne era stato beccato in centro a Milano mentre era in rotta verso casa. Durante il controllo, aveva mentito nellazione compresa nell’. A decidere l’assoluzione è stata il GUP Alessandra Del Corvo, che ha accolto la richiesta della Procura con rito abbreviato. “Un similedi riferire lanon è previsto da alcuna norma di legge. Anche se ci fosse, ...

