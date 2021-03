Akash Kumar vittima di razzismo: “Picchiato da 6 ragazzi, mi hanno distrutto la macchina” (Di sabato 27 marzo 2021) Durante le dirette Instagram fatte ieri notte Akash Kumar non ha parlato solo di tv e di Barbara d’Urso, ma anche di un periodo difficile della sua vita. Una follower del modello gli ha chiesto se tornerà mai a Verona a vivere (adesso sta a Milano) e lui ha risposto che non è nei suoi piani trasferirsi nuovamente. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha anche rivelato di avere dei ricordi poco piacevoli legati alla città veneta. “Amo Verona, ma non tutti i veronesi. Molti ragazzi da piccolo mi hanno reso la vita molto difficile. Non faccio di tutta l’erba un fascio, però tanti mi hanno fatto cose brutte. Vi dico che sono stato Picchiato da 6 ragazzi, mi hanno anche distrutto la macchina. (riporta biccy.it) Quando ti ... Leggi su biccy (Di sabato 27 marzo 2021) Durante le dirette Instagram fatte ieri nottenon ha parlato solo di tv e di Barbara d’Urso, ma anche di un periodo difficile della sua vita. Una follower del modello gli ha chiesto se tornerà mai a Verona a vivere (adesso sta a Milano) e lui ha risposto che non è nei suoi piani trasferirsi nuovamente. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha anche rivelato di avere dei ricordi poco piacevoli legati alla città veneta. “Amo Verona, ma non tutti i veronesi. Moltida piccolo mireso la vita molto difficile. Non faccio di tutta l’erba un fascio, però tanti mifatto cose brutte. Vi dico che sono statoda 6, mianchela. (riporta biccy.it) Quando ti ...

