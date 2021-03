(Di venerdì 26 marzo 2021) Durante l’dedicato ai giochi indipendentiha mostrato ildiDurante l’(che potete seguire qui), il publisherha mostrato ildi, in arrivo sulle piattaforme di Microsoft e su PlayStation 4 dopo aver ottenuto in passato un successo clamoroso nella sua versione per personal computer. Il publisher ha già collaborato con la casa di Redmond nello sviluppo di Minecraft Dungeons e del controverso Crackdown 3. Glici mostrano un...

Advertising

tuttoteKit : Xbox Indie Showcase: Double Eleven pubblica un nuovo trailer di Rust per console #DeepSilver #DoubleEleven… - GamingToday4 : Omno gratis su Xbox Game Pass, nuovo trailer per l’avventura indie - tuttoteKit : Xbox Indie Showcase: Team 17 presenta il nuovo trailer di Narita Boy #NaritaBoy #NintendoSwitch #PC #PS4 #PS5… -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Indie

N el corso dell'Showcase, Team 17 ha mostrato in azione, con un trailer, il suo Narita Boy, gioco in arrivo suSeries X/S e PC Team 17 è un nome sicuramente noto alla platea videoludica, grazie al ...D urante l'Showcase dedicato ai giochi indipendenti Double Eleven ha mostrato il nuovo trailer di Rust Durante l'Showcase (che potete seguire qui ), il publisher Double Eleven ha mostrato ...L’Xbox Indie Showcase (che potete seguire qui) ha mostrato al pubblico, fra le altre cose, anche Astria Ascending. Il titolo sarà scritto da Kazushige Nojima, già autore di Final Fantasy X, e andrà a ...Omno sarà disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass: è stato pubblicato un nuovo trailer per l'interessante avventura indie.. Omno, la nuova avventura indie sviluppata ...