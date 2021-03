Uomini e Donne, una coppia si lascia: addio per sempre, è finita (Di venerdì 26 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A poche settimane dalla scelta a Uomini e Donne, la loro storia d’amore tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è già finita. Ecco i motivi. Arrivano brutte notizie per i fan di Uomini e Donne, la relazione tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è giunta al termine. Ad annunciarlo è stata proprio la ragazza attraverso una lunga diretta Leggi su youmovies (Di venerdì 26 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A poche settimane dalla scelta a, la loro storia d’amore tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è già. Ecco i motivi. Arrivano brutte notizie per i fan di, la relazione tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è giunta al termine. Ad annunciarlo è stata proprio la ragazza attraverso una lunga diretta

Advertising

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - SuperQuarkRai : Dante amava davvero Beatrice. E cercò persino di farla ingelosire. Come racconta #AlessandroBarbero a #PieroAngela.… - LegaProOfficial : Donne e uomini di (bordo)campo, oggi i responsabili uffici stampa dei club della #SerieC si sono radunati in video… - mitsouko1 : RT @ManuQ24916888: Ma se vi avessero ammazzato i vostri cari sulla porta ? Donne , uomini e bambini! Se li avessero uccisi casa per casa ed… - Fragatton1 : RT @DebAttanasio: Il Municipio 8 di Milano ha votato le linee guida per la parità di genere. Lega e Forza Italia si astengono perché 'temo… -