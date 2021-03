Ultime Notizie Roma del 26-03-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo dei vaccini in tour astrazeneca Deve prima di tutto recuperare sulle dosi concordati con l’Unione europea e onorare il contratto con gli stati membri prima di poter impegnarsi di nuovo nelle esportazioni di vaccini Questa è la posizione dell’Unione espressa dal presidente della commissione von der leyen al termine del vertice dei 27 il pressing in tal senso è stato appoggiato con forza dal premere draghi i cittadini ha detto ai colleghi europei si sentono ingannati da alcune case Farmacia del ministro degli Esteri francese denuncia che per Mosca il vaccino sputnik è più un mezzo di propaganda e diplomazia aggressiva Che strumento di solidarietà e aiuto sanitario andiamo in Germania Dov’è il ministro della Salute tedesco sostiene che gli impianti covid stanno creando una ...