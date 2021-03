Traffico Roma del 26-03-2021 ore 13:30 (Di venerdì 26 marzo 2021) Luceverde Roma ma trovati dalla redazione e buon pomeriggio non molto Traffico registrato al momento sulla rete viaria cittadina ci sono disagi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare un incidente provoca code tra La Rustica il bivio con la Roma L’Aquila abbiamo poi chiude per urgenti lavori sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da via Fiorentini a Tor Cervara in direzione del raccordo difficile quella di oggi per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato dalla quasi totalità delle sigle sindacali a rischio le corse di bus tram e metropolitane lo sciopero termina alle 17 per riprendere alle 20 e protrarsi fino alla mezzanotte al momento tutte e tre le linee della metropolitana sono in funzione soltanto la linea a presenta una riduzione delle corse stessa situazione sulla ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021) Luceverdema trovati dalla redazione e buon pomeriggio non moltoregistrato al momento sulla rete viaria cittadina ci sono disagi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare un incidente provoca code tra La Rustica il bivio con laL’Aquila abbiamo poi chiude per urgenti lavori sul tratto Urbano dellaL’Aquila da via Fiorentini a Tor Cervara in direzione del raccordo difficile quella di oggi per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato dalla quasi totalità delle sigle sindacali a rischio le corse di bus tram e metropolitane lo sciopero termina alle 17 per riprendere alle 20 e protrarsi fino alla mezzanotte al momento tutte e tre le linee della metropolitana sono in funzione soltanto la linea a presenta una riduzione delle corse stessa situazione sulla ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - LuceverdeRoma : ???? #Roma #traffico #lavori - A24 Tratto Urbano ?? ?? ?? coda tra bivio Tang. Est e Viale Palmiro Togliatti > GRA #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-03-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - PLRomaCapitale : #Roma: Viale Guglielmo Marconi, traffico rallentato causa #incidente altezza piazza Enrico Fermi - caccia_barbara : Traffico ordinario a Roma in zona rossa...vedremo la settimana di Pasqua 'promossi' in zona arancio quante persone… -