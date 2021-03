The Vampire Diaries: Ian Somerhalder e Paul Weasley sull'amicizia e il ritorno della serie (Di venerdì 26 marzo 2021) Paul Wesley e Ian Somerhalder hanno rilasciato un'intervista a People, in cui si è parlato del loro rapporto d'amicizia e di un possibile ritorno di The Vampire Diaries. Ian Somerhalder e Paul Wesley, protagonisti di The Vampire Diaries, hanno parlato della loro amicizia e del possibile ritorno dei fratelli Salvatore sul piccolo schermo. Era il 2017 quando CW mandava in onda il finale di The Vampire Diaries, serie fantasy che ha conquistato milioni di persone a partire dal 2009, per un totale di otto stagioni. A distanza di quattro anni, due dei protagonisti dello show, Ian Somerhalder e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 marzo 2021)Wesley e Ianhanno rilasciato un'intervista a People, in cui si è parlato del loro rapporto d'e di un possibiledi The. IanWesley, protagonisti di The, hanno parlatoloroe del possibiledei fratelli Salvatore sul piccolo schermo. Era il 2017 quando CW mandava in onda il finale di Thefantasy che ha conquistato milioni di persone a partire dal 2009, per un totale di otto stagioni. A distanza di quattro anni, due dei protagonisti dello show, Iane ...

Ultime Notizie dalla rete : The Vampire The Vampire Diaries: i momenti Delena e Klaroline che non abbiamo mai visto luigitoto.it The Vampire Diaries: Ian Somerhalder e Paul Weasley sull'amicizia e il ritorno della serie Paul Wesley e Ian Somerhalder hanno rilasciato un'intervista a People, in cui si è parlato del loro rapporto d'amicizia e di un possibile ritorno di The Vampire Diaries. Ian Somerhalder e Paul Wesley, ...

