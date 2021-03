The Suicide Squad | Missione Suicida | Sylvester Stallone è la voce di King Shark

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il trailer di Thesvela cheè, nella versione originale, ladi. Il trailer di Theha permesso ai fan della DC di scoprire cheha datoal personaggio di. Il nuovo arrivo negli adattamenti dei fumetti ha già conquistato l'attenzione dei fan con una breve apparizione ed è ritratto in uno dei character poster. Nel trailer di The...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : The Suicide

La divisione nazionale della Warner Bros ha rilasciato in questi minuti la versione italiana del pazzo red band trailer diSquad: Missione Suicida , il nuovo film DC di James Gunn . Con il trailer, lo ricordiamo nella sua versione vietata ai minori , la Warner Bros ha anche reso disponibili i coloratissimi ...Dopo mesi di dibattito sulla Zack Snyder's Justice League è tempo di voltare pagina e dedicarsi al nuovo prodotto DC/Warner, perché è uscito il primo trailer dell'attesissimoSquad - Missione Suicida , diretto da James Gunn . Il gruppo è in parte lo stesso del precedente, quasi omonimo e pasticciatissimoSquad di David Ayer (torna per la terza volta ...L'Occhio: quotidiano online | ultime notizie, news, su politica, cronaca, economia, spettacoli, musica, cultura, scienza, tecnologia ...È disponibile il trailer italiano di The Suicide Squad, Cinecomic scritto e diretto da James Gunn che arriverà ad agosto ...