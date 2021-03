Subaru Legacy, una vecchietta che si fa valere (Di venerdì 26 marzo 2021) Si dice che il vino buono sia quello invecchiato. E’ un discorso che potrebbe valere per la Subaru Legacy, che arriva nel 2021 con una meccanica pressoché immutata. Praticamente sconosciuta in Italia, questa berlina gode di una certa reputazione negli USA, a tal punto da essere prodotta in loco (è assemblata a Lafayette, nell’Indiana). Ma Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Si dice che il vino buono sia quello invecchiato. E’ un discorso che potrebbeper la, che arriva nel 2021 con una meccanica pressoché immutata. Praticamente sconosciuta in Italia, questa berlina gode di una certa reputazione negli USA, a tal punto da essere prodotta in loco (è assemblata a Lafayette, nell’Indiana). Ma

Advertising

TodayHeadline42 : 2021 Honda Accord v. Subaru Legacy v. Hyundai Sonata Comparison Test - SankalpNeb4 : 2021 Honda Accord vs. Hyundai Sonata vs. Subaru Legacy Comparison Test: The One To Beat - samacharnews_in : 2021 Honda Accord vs. Hyundai Sonata vs. Subaru Legacy Comparison Test: The One To Beat - BikeCarLovers1 : 2021 Honda Accord v. Subaru Legacy v. Hyundai Sonata Comparison Test - hotcars1447 : 2021 Honda Accord vs. Hyundai Sonata vs. Subaru Legacy Comparison Test: The One To Beat -