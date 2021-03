“Queste cose no!”. Eleonora Daniele furiosa con l’ospite vip. Una parolaccia in diretta che non può accettare (Di venerdì 26 marzo 2021) Eleonora Daniele, accade proprio durante la diretta. Nello studio di Storie Italiane impossibile trattenersi. Davanti alla padrona di casa una parola di troppo o meglio una “parolaccia”. Una puntata che oltre ad avere come ospite in collegamento il virologo Francesco Broccolo, ha visto anche il cantante Bobby Solo in attesa nelle liste del Veneto per sottoporsi alla vaccinazione. In attesa per ricevere il vaccino, Bobby Solo in collegamento racconta come sta vivendo questo momento, sollecitato dalle domande della Daniele: “Non vedo l’ora di vaccinarmi anch’io vivo in casa con la paura. Come consigliava il professor Broccolo prendo vitamine, probiotici, zinco. Ma questo virus è un figlio di una buona donna, se vuole ti prende”.



. Da quelle parole, Eleonora prende subito le ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021), accade proprio durante la. Nello studio di Storie Italiane impossibile trattenersi. Davanti alla padrona di casa una parola di troppo o meglio una “”. Una puntata che oltre ad avere come ospite in collegamento il virologo Francesco Broccolo, ha visto anche il cantante Bobby Solo in attesa nelle liste del Veneto per sottoporsi alla vaccinazione. In attesa per ricevere il vaccino, Bobby Solo in collegamento racconta come sta vivendo questo momento, sollecitato dalle domande della: “Non vedo l’ora di vaccinarmi anch’io vivo in casa con la paura. Come consigliava il professor Broccolo prendo vitamine, probiotici, zinco. Ma questo virus è un figlio di una buona donna, se vuole ti prende”.. Da quelle parole,prende subito le ...

Advertising

borghi_claudio : Aggiornamento sulla questione 'passaporto vaccinale'. Pare che le cose siano così, in molti lo vorrebbero ma la ris… - beppesevergnini : Undici pagine per il consenso alla vaccinazione..! Poi ci credo che andiamo lenti... Ma queste cose non potrebbero… - borghi_claudio : @Frances43279623 @Genevievestufa Ah ma guardi, per quanto riguarda il turismo di che ci preoccupiamo? Se noi per ev… - _chichibee_ : che DEFICIENTI madonna quanto odio queste cose vaffanculo vaffanculo vaffanculo letteralmente 17.6k COGLIONI - YellowLorca : @holyMart4 Eh ma come dare torto a queste persone? Invece ieri dicevano cose tipo “non vedevano l’ora di poterlo cr… -