Prove libere 1 Gp Bahrain: Verstappen precede Bottas e Norris (Di venerdì 26 marzo 2021) Max Verstappen conquista la prima posizione nelle Prove libere 1 del Gp del Bahrain. Il pilota olandese della Red Bull, precede la Mercedes di Bottas e la McLaren di Lando Norris. Dichiarazioni pre Gp Bahrain: le parole di Leclerc e Sainz Prove libere 1 Gp Bahrain: cosa è successo? La Formula Uno ha riacceso ufficialmente i motori. La prima sessione di Prove libere, è stata ufficialmente consegnata agli archivi. Il primo a scendere in pista è stato il pilota spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso. Non una buona sessione per il team francese che non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la pista. Il primo giro veloce è stato messo a segno da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Maxconquista la prima posizione nelle1 del Gp del. Il pilota olandese della Red Bull,la Mercedes die la McLaren di Lando. Dichiarazioni pre Gp: le parole di Leclerc e Sainz1 Gp: cosa è successo? La Formula Uno ha riacceso ufficialmente i motori. La prima sessione di, è stata ufficialmente consegnata agli archivi. Il primo a scendere in pista è stato il pilota spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso. Non una buona sessione per il team francese che non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la pista. Il primo giro veloce è stato messo a segno da ...

