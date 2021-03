Parole di elogio per il ministro Cingolani da parte del fondatore del Movimento (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel corso dell'assemblea del gruppi del M5s, Beppe Grillo ha espresso Parole di elogio per il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Assemblea M5s, Beppe Grillo elogia Cingolani: “Io l’elevato, lui il supremo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel corso dell'assemblea del gruppi del M5s, Beppe Grillo ha espressodiper ildella Transizione Ecologica Roberto. Assemblea M5s, Beppe Grillo elogia: “Io l’elevato, lui il supremo” su Notizie.it.

Advertising

PassioneMessina : Torna a parlare in pubblico Rigoli. L’ex tecnico del #FCMessina ha parole di elogio per la piazza messinese e fa il… - Mario82566505 : RT @Danireport: Sarei anche stufa di sentire sempre parole di elogio e di osanna a ogni azione del governo tedesco. Se ammirate così tanto… - Danireport : Sarei anche stufa di sentire sempre parole di elogio e di osanna a ogni azione del governo tedesco. Se ammirate cos… - BonomoPaola : @asiasinasce No signora anzi, l'errore sta nel fatto che sembra una risposta alle parole della D'Urso, Ariadna, la… - sportli26181512 : Galli elogia Pioli: 'Persona e allenatore credibile, i giocatori gli vogliono bene': Nel corso dell’intervista conc… -