Nuovi fermi produttivi globali per la crisi dei semiconduttori (Di venerdì 26 marzo 2021) L'impatto della carenza globale di semiconduttori sull'industria automobilistica si fa sempre più pesante. Oltre ai problemi già noti, un incendio scoppiato ieri in Giappone all'interno di uno stabilimento di Renesas Electronics potrebbe aggravare ulteriormente la carenza globale di semiconduttori, con ricadute che potrebbero estendersi oltre il Paese del Sol Levante, alle Case auto di Europa e Stati Uniti poiché Renesas detiene circa il 30% del mercato globale dei chip utilizzati nelle automobili. L'azienda ha detto che ci vorrà almeno un mese per riprendere la produzione. Inoltre, alle già numerose riduzioni annunciate nelle produzioni globali di alcuni modelli – che in alcuni casi ha portato alla completa chiusura di alcune fabbriche – da parte di molti brand (tra cui General Motors, Honda, Volkswagen, Nissan e Volvo) si aggiungono ...

