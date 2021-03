NFL – I prospetti del draft 2021: Marlon Williams (Di venerdì 26 marzo 2021) All’interno dell’estremamente competitiva classe 2021 di wide receivers, la UCF vanta la presenza di Marlon Williams. Il giocatore proveniente dall’Alabama si affaccia al draft di NFL, dopo aver giocato quattro stagioni con i Knights. La squadra della University of Central Florida ha subito visto in Williams un grande potenziale e non ha esitato a schierarlo in campo sin dal suo arrivo nel 2017. Chi è Marlon Williams? Alla McGill-Toolen High School, Marlon Williams si mette in risalto come un ottimo prospetto offensivo, in particolare nel ruolo di wide receiver. Riceve la valutazione di tre stelle e si iscrive subito alla USC. In un secondo momento, rivede la propria decisione e preferisce partire alla volta della University of ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) All’interno dell’estremamente competitiva classedi wide receivers, la UCF vanta la presenza di. Il giocatore proveniente dall’Alabama si affaccia aldi NFL, dopo aver giocato quattro stagioni con i Knights. La squadra della University of Central Florida ha subito visto inun grande potenziale e non ha esitato a schierarlo in campo sin dal suo arrivo nel 2017. Chi è? Alla McGill-Toolen High School,si mette in risalto come un ottimo prospetto offensivo, in particolare nel ruolo di wide receiver. Riceve la valutazione di tre stelle e si iscrive subito alla USC. In un secondo momento, rivede la propria decisione e preferisce partire alla volta della University of ...

Advertising

huddlemag : RT @Guidose_: Sarei molto sorpreso se Kyle Pitts dovesse fallire in NFL. Per @huddlemag ho provato a spiegare perché è uno dei prospetti… - Guidose_ : Sarei molto sorpreso se Kyle Pitts dovesse fallire in NFL. Per @huddlemag ho provato a spiegare perché è uno dei… -