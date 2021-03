MotoGP Qatar 2021, Morbidelli: “Necessario partire davanti” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Con la gomma media non e’ andata bene, pensavo di avere un po’ piu’ di velocita’. Sono riuscito a entrare nei dieci, ma sono solo settimo: bisognera’ studiare ogni dettaglio per massimizzare le performance e dare battaglia per la pole”. Queste le parole di Franco Morbidelli dopo il venerdi’ di prove libere sul circuito di Losail, in Qatar. Il pilota della Yamaha Petronas e’ fiducioso per domenica, ma guarda alle qualifiche di domani. “La concentrazione deve rimanere sulla performance: e’ importante partire davanti. Siamo comunque fiduciosi sul nostro passo gara”, ha concluso Morbidelli. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) “Con la gomma media non e’ andata bene, pensavo di avere un po’ piu’ di velocita’. Sono riuscito a entrare nei dieci, ma sono solo settimo: bisognera’ studiare ogni dettaglio per massimizzare le performance e dare battaglia per la pole”. Queste le parole di Francodopo il venerdi’ di prove libere sul circuito di Losail, in. Il pilota della Yamaha Petronas e’ fiducioso per domenica, ma guarda alle qualifiche di domani. “La concentrazione deve rimanere sulla performance: e’ importante. Siamo comunque fiduciosi sul nostro passo gara”, ha concluso. SportFace.

