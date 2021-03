MotoGP oggi, GP Qatar 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8 (Di venerdì 26 marzo 2021) oggi, venerdì 26 marzo, prenderà il via il weekend del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Losail piloti e team lavoreranno alacremente per arrivare pronti alle qualifiche di domani e alla corsa domenicale. Ci sono tanti punti interrogativi per via di un livello molto alto nel quale non spicca nessuno in particolare. Yamaha e Ducati nel corso dei test che si sono tenuti su questa pista hanno ben impressionato, ma la concorrenza sarà spietata. Confida nell’ottimo comportamento della sua M1 Valentino Rossi. Il “Dottore” passato al Team Petronas ha grandi motivazioni per far bene e l’obiettivo è quello di rivaleggiare fianco a fianco con il suo forte team-mate Franco Morbidelli e puntare a traguardi ambiziosi. Target di un certo spessore ci sono però anche in Suzuki. Il campione del ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021), venerdì 26 marzo, prenderà il via il weekend del GP del, primo round del Mondialedi. Sul tracciato di Losail piloti e team lavoreranno alacremente per arrivare pronti alle qualifiche di domani e alla corsa domenicale. Ci sono tanti punti interrogativi per via di un livello molto alto nel quale non spicca nessuno in particolare. Yamaha e Ducati nel corso dei test che si sono tenuti su questa pista hanno ben impressionato, ma la concorrenza sarà spietata. Confida nell’ottimo comportamento della sua M1 Valentino Rossi. Il “Dottore” passato al Team Petronas ha grandi motivazioni per far bene e l’obiettivo è quello di rivaleggiare fianco a fianco con il suo forte team-mate Franco Morbidelli e puntare a traguardi ambiziosi. Target di un certo spessore ci sono però anche in Suzuki. Il campione del ...

Advertising

berta95italy : Oggi iniziano i campionati di F1 e MotoGP ???? - Albertsun16 : RT @SkySportMotoGP: ?? 'Assomigliare a Dovizioso? Non sarebbe per niente male' - @eneabastianini parla del paragone fatto dal suo manager Ca… - inmaculadaglezc : RT @SkySportMotoGP: ?? 'Assomigliare a Dovizioso? Non sarebbe per niente male' - @eneabastianini parla del paragone fatto dal suo manager Ca… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? 'Vedere in pista i migliori piloti del mondo mi rende orgoglioso di tutto il percorso che ho fatto' - @Luca_Marini_97… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? 'Assomigliare a Dovizioso? Non sarebbe per niente male' - @eneabastianini parla del paragone fatto dal suo manager Ca… -