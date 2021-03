Monopolio Tv, ora Berlusconi spera nell’Ue. Rti ha fatto ricorso contro i provvedimenti dell’Agcom (Di venerdì 26 marzo 2021) Il tema dei problemi derivanti dal Monopolio televisivo e più in generale comunicativo è annoso. L’anomalia rappresentata in Italia dalle società di Silvio Berlusconi è nota. Ora, però, a mettere qualche paletto, o con maggiore probabilità a rimuovere ulteriori ostacoli al Gruppo Mediaset potrebbe essere direttamente la Corte di giustizia europea. Reti Televisive Italiane spa, società controllata dal gruppo di cui è amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, ha impugnato i provvedimenti con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel settembre 2017, ha contestato plurime violazioni relativamente alla pubblicità mandata in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. In particolare l’Agcom ha contestato violazioni al limite di affollamento orario della pubblicità, indicando pure gli spot per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Il tema dei problemi derivanti daltelevisivo e più in generale comunicativo è annoso. L’anomalia rappresentata in Italia dalle società di Silvioè nota. Ora, però, a mettere qualche paletto, o con maggiore probabilità a rimuovere ulteriori ostacoli al Gruppo Mediaset potrebbe essere direttamente la Corte di giustizia europea. Reti Televisive Italiane spa, societàllata dal gruppo di cui è amministratore delegato Pier Silvio, ha impugnato icon cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel settembre 2017, ha contestato plurime violazioni relativamente alla pubblicità mandata in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. In particolare l’Agcom ha contestato violazioni al limite di affollamento orario della pubblicità, indicando pure gli spot per ...

