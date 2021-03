Marta sta meglio e ricorda l’aggressione. Prima di svenire disse: "Voleva il portafoglio" (Di venerdì 26 marzo 2021) Se continuerà a migliorare, Marta Novello potrebbe uscire dal reparto di rianimazione dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso già nelle prossime ore. Questa la rassicurazione dei sanitari sulle sorti della 26enne accoltellata lunedì mentre faceva jogging lungo una strada di campagna di Marocco di Mogliano (Treviso) da un 15enne in bicicletta. Marta, dopo il risveglio dal coma, parla ed è lucida. E, come riporta il Corriere della Sera, è “consapevole di quanto accaduto” e “ricorda l’aggressione subita”. L’ipotesi principale resta quella della rapina finita male. Il Corriere scrive: Su questo fronte, una conferma importante pare l’abbia fornita proprio la studentessa che lunedì, Prima di perdere i sensi, avrebbe detto ai due operai che l’hanno soccorsa: “Voleva rubarmi il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Se continuerà a migliorare,Novello potrebbe uscire dal reparto di rianimazione dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso già nelle prossime ore. Questa la rassicurazione dei sanitari sulle sorti della 26enne accoltellata lunedì mentre faceva jogging lungo una strada di campagna di Marocco di Mogliano (Treviso) da un 15enne in bicicletta., dopo il risveglio dal coma, parla ed è lucida. E, come riporta il Corriere della Sera, è “consapevole di quanto accaduto” e “subita”. L’ipotesi principale resta quella della rapina finita male. Il Corriere scrive: Su questo fronte, una conferma importante pare l’abbia fornita proprio la studentessa che lunedì,di perdere i sensi, avrebbe detto ai due operai che l’hanno soccorsa: “rubarmi il ...

