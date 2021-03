Ma guarda che fortuna che ha Draghi (Di venerdì 26 marzo 2021) di Antonio Tamarozzi Da quando c’è Draghi al governo non vola più una mosca, giornali in silenzio, trasmissioni che parlano di niente, politici zitti, persino Giorgia Meloni (che fino ad un mese fa sembrava un’indemoniata in Parlamento) ora fa un’opposizione educatissima. Ricordo che ogni volta che Conte indiceva una conferenza stampa, andava in tv o veniva intervistato da giornalisti, la prima domanda, indipendentemente da quale fosse il tema della conferenza stampa, era: lei è d’accordo a prendere il Mes? Il Mes era menzionato da tutti, in Parlamento, in televisione, se ne è parlato per mesi, fino alla nausea, anche se Conte ha sempre risposto di no, glielo chiedevano sempre e lui, con grande pazienza, rispondeva tutte le volte. Renzi al Senato e dovunque fosse lo tirava sempre fuori, sembrava che senza il Mes non si potesse vivere, nonostante nessun paese europeo ne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) di Antonio Tamarozzi Da quando c’èal governo non vola più una mosca, giornali in silenzio, trasmissioni che parlano di niente, politici zitti, persino Giorgia Meloni (che fino ad un mese fa sembrava un’indemoniata in Parlamento) ora fa un’opposizione educatissima. Ricordo che ogni volta che Conte indiceva una conferenza stampa, andava in tv o veniva intervistato da giornalisti, la prima domanda, indipendentemente da quale fosse il tema della conferenza stampa, era: lei è d’accordo a prendere il Mes? Il Mes era menzionato da tutti, in Parlamento, in televisione, se ne è parlato per mesi, fino alla nausea, anche se Conte ha sempre risposto di no, glielo chiedevano sempre e lui, con grande pazienza, rispondeva tutte le volte. Renzi al Senato e dovunque fosse lo tirava sempre fuori, sembrava che senza il Mes non si potesse vivere, nonostante nessun paese europeo ne ...

