PappaletteraF : Libia, nuove fosse comuni scoperte a Tarhouna - Italia_Notizie : Libia, nuove fosse comuni scoperte a Tarhouna - Corriere : Nuove fosse comuni, orrore a Tarhouna. «Qui ci sono i corpi di due miei cugini uccisi nel 2019» - Corriere : Nuove fosse comuni, orrore a Tarhouna. «Qui ci sono i corpi di due miei cugini uccisi... - avatar1dory : RT @DiplomaziaTW: Scoperte nuove fosse comuni, orrore senza fine a Tarhouna «Qui ci sono i corpi di due miei cugini uccisi nel 2019» https:… -

Siamo arrivati al punto di esternalizzare le nostre frontiere, e inrimandiamo indietro le ... la tratta, leschiavitù e la promozione dei diritti, a cominciare da quello per la ...Li hanno trovati negli ultimi giorni tra le zolle argillose del cosiddetto "progetto Rabat", una zona di cantieri alla periferia. Qui sta una delle fosse comuni più grandi. "Vi abbiamo individuato ...Quella di oggi è la prima visita ufficiale in Turchia da parte dei membri del Consiglio di presidenza del nuovo governo di unità libico e ... dei mercenari siriani inviati dalla Turchia in Libia, ...DAL NOSTRO INVIATO TARHOUNA_ I 13 cadaveri sono avvolti in altrettanti lenzuoli bianchi. Li hanno trovati negli ultimi giorni tra le zolle argillose del cosiddetto «progetto Rabat», una zona di cantie ...