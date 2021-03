Le notizie dal mondo (Di venerdì 26 marzo 2021) L'Unione europea cerca di riprendere il controllo della campagna di vaccinazione: i rapporti con AstraZeneca restano lì, sospesi fra necessità e rabbia, fra forniture e contenzioso legale. Partecipa al Consiglio europeo anche Biden, che declina nella prima vera conferenza stampa le priorità d'azione della Casa Bianca: vaccini, vaccini, e trilioni di dollari in ponti, strade, reti ultraveloci, istruzione, formazione, aiuti alle famiglie povere. Sulle prime pagine dei giornali di tutta Europa anche l'addio a Bertrand Tavernier: un ribelle i cui film sono diventati dei classici, dice LeFigaro Leggi su rainews (Di venerdì 26 marzo 2021) L'Unione europea cerca di riprendere il controllo della campagna di vaccinazione: i rapporti con AstraZeneca restano lì, sospesi fra necessità e rabbia, fra forniture e contenzioso legale. Partecipa al Consiglio europeo anche Biden, che declina nella prima vera conferenza stampa le priorità d'azione della Casa Bianca: vaccini, vaccini, e trilioni di dollari in ponti, strade, reti ultraveloci, istruzione, formazione, aiuti alle famiglie povere. Sulle prime pagine dei giornali di tutta Europa anche l'addio a Bertrand Tavernier: un ribelle i cui film sono diventati dei classici, dice LeFigaro

Advertising

sbonaccini : #sanitaER #COVID al via la terapia con anticorpi monoclonali. Dal @MinisteroSalute più di 2.500 confezioni, in arri… - Agenzia_Ansa : Riccardo Muti lancia un appello accorato in difesa della Cultura intervenendo dal Teatro Massimo di Palermo .'I nos… - ansaeuropa : ?? Quale ruolo possono svolgere i dati e l'intelligenza artificiale nella lotta alla disinformazione e alle… - OdeonZ__ : Dal botta e risposta Matrix-Nedved a F1 e MotoGp al via: ascolta le notizie del giorno - Adrianatv7 : RT @VeroSanchez_TV: Le notizie non si fermano, abbiamo appuntamento dal lunedì al venerdì in @telediariomty ?? -