Lazio | Milinkovic-Savic leader ma non incedibile | Lotito spara alto

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista e gioiello della Lazio, sarà probabilmente protagonista del calciomercato nella prossima finestra estiva. Già al centro di tanti rumors in passato, il serbo potrebbe essere uno dei nomi più chiacchierati delle trattative di giugno. Secondo le recenti indiscrezioni, la Lazio ritiene il centrocampista un leader del gruppo e un pezzo fondamentale ma, allo stesso tempo, non incedibile. Il patron Lotito infatti cederebbe davanti ad un'offerta superiore ai 60 milioni, attuale valutazione di mercato di Milinkovic-Savic. Sarebbero 80, i milioni richiesti dal club. Il suo contratto è ancora lungo, fino al 2024, e per questo il presidente laziale non farà sconti alle pretendenti.

