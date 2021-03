Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca sbotta e minaccia di andarsene (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono passati pochi giorni dallo sbarco dei naufraghi in Honduras eppure all’Isola dei Famosi 2021 la fame e la stanchezza si fanno già sentire. accendendo gli animi e causando le prime liti. La più clamorosa sinora è stata quella tra Gilles Rocca e Daniela Martani. Tutto è cominciato con la decisione dei Burinos di mandare la Martani tra i Rafinados, ritenendola la più debole tra loro. Così l’ex gieffina ha accusato i Burinos di essere una sorta di clan capeggiato da Gilles Rocca nel quale se non ci si adegua, si viene automaticamente esclusi. Quando la linea è tornata in studio a Ilary Blasi, Gilles e Daniela hanno avuto un duro confronto, che è culminato nel pianto della donna. Chiamata in causa dalla conduttrice per spiegare cosa fosse successo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono passati pochi giorni dallo sbarco dei naufraghi in Honduras eppure all’deila fame e la stanchezza si fanno già sentire. accendendo gli animi e causando le prime liti. La più clamorosa sinora è stata quella trae Daniela Martani. Tutto è cominciato con la decisione dei Burinos di mandare la Martani tra i Rafinados, ritenendola la più debole tra loro. Così l’ex gieffina ha accusato i Burinos di essere una sorta di clan capeggiato danel quale se non ci si adegua, si viene automaticamente esclusi. Quando la linea è tornata in studio a Ilary Blasi,e Daniela hanno avuto un duro confronto, che è culminato nel pianto della donna. Chiamata in causa dalla conduttrice per spiegare cosa fosse successo ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - IsolaDeiFamosi : Ci siamo! Bentornati all'Isola dei famosi!??#Isola - Jbe90 : - Ljuba2000 : RT @LAVonlus: ??Li hanno portati a forza sull'Isola del Giglio per il divertimento dei cacciatori. Ora vogliono sterminarli per 'proteggere… -