Inter | Handanovic sogna il rinnovo | i nerazzurri sondano i sostituti

Samir Handanovic sogna lo Scudetto e il rinnovo del contratto: l'Inter però guarda al futuro e sonda i nomi dei sostituti dello sloveno Samir Handanovic potrebbe vincere il suo primo Scudetto da quando è in Italia e ancora più valore assume il suo essere capitano dell'Inter. Tuttosport riporta infatti come Handanovic sogni il rinnovo con i nerazzurri. L'Inter, però, pensa già al sostituto: sul taccuino nerazzurro presenti Meret del Napoli, Musso dell'Udinese, Audero della Sampdoria e Gollini dell'Atalanta. Tutti prospetti giovani per il club nerazzurro.

