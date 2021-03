In Messico un candidato accusato di stupro è stato estromesso dalle elezioni, ma non per le accuse di stupro (Di venerdì 26 marzo 2021) In Messico, dopo mesi di dure polemiche che hanno coinvolto il governo e i movimenti femministi, Félix Salgado Macedonio, candidato governatore per lo stato messicano di Guerrero accusato di stupro e violenza sessuale, è stato estromesso dalle elezioni dall’Istituto elettorale Leggi su ilpost (Di venerdì 26 marzo 2021) In, dopo mesi di dure polemiche che hanno coinvolto il governo e i movimenti femministi, Félix Salgado Macedonio,governatore per lomessicano di Guerrerodie violenza sessuale, èdall’Istituto elettorale

