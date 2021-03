In Europa si continua a litigare sui vaccini (Di venerdì 26 marzo 2021) Questa volta a lamentarsi è stata l'Austria, che ha contestato il meccanismo di distribuzione delle dosi senza però ottenere granché Leggi su ilpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Questa volta a lamentarsi è stata l'Austria, che ha contestato il meccanismo di distribuzione delle dosi senza però ottenere granché

Advertising

caterinabalivo : Grande Napoli! Vittoria da Champions a Roma, continua la corsa verso l'Europa che conta e con un Mertens così inizi… - Fontana3Lorenzo : In questo anno segnato dal dolore e dal blocco totale o parziale dei paesi europei, a causa della pandemia, vi è un… - ilnida : RT @ilpost: In Europa si continua a litigare sui vaccini - ilpost : In Europa si continua a litigare sui vaccini - Daniele32791779 : @beatrice_tom l'europa amica ci continua a mostrare i pugni e noi siamo infestati da coglioni ottimisti sulla purez… -