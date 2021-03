In carcere 50enne deferito dai Carabinieri per evasione (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBaiano (Av) – Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Baiano hanno dato esecuzione a un decreto emesso dal Tribunale di Nola, che disponeva per un 50enne la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Tale provvedimento è scaturito a seguito di denuncia per evasione: la puntuale refertazione all’Autorità Giudiziaria ha fatto scattare l’aggravamento della misura cautelare. Successivamente alla notifica del provvedimento, l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBaiano (Av) – Questa mattina idella Stazione di Baiano hanno dato esecuzione a un decreto emesso dal Tribunale di Nola, che disponeva per unla sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in. Tale provvedimento è scaturito a seguito di denuncia per: la puntuale refertazione all’Autorità Giudiziaria ha fatto scattare l’aggravamento della misura cautelare. Successivamente alla notifica del provvedimento, l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

