Il nuovo Apple Watch sarà uno spettacolo con il display avvolgente (Di venerdì 26 marzo 2021) Apple brevetta un design unico per il nuovo Apple Watch che verrà dotato di display avvolgente. Apple ha appena brevettato un nuovo design per un futuro Apple Watch , che presenta un esclusivo display avvolgente e flessibile. Questo tipo di struttura, indica che il dispositivo indossabile potrebbe arrivare anche con un cinturino personalizzabile digitalmente. Secondo l’indiscrezione, il gigante con sede a Cupertino avrebbe depositato, presso l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, un nuovo brevetto intitolato “display Module and System Applications “. Nel documento, l’azienda delinea il design per uno schermo flessibile che si ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 26 marzo 2021)brevetta un design unico per ilche verrà dotato diha appena brevettato undesign per un futuro, che presenta un esclusivoe flessibile. Questo tipo di struttura, indica che il dispositivo indossabile potrebbe arrivare anche con un cinturino personalizzabile digitalmente. Secondo l’indiscrezione, il gigante con sede a Cupertino avrebbe depositato, presso l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, unbrevetto intitolato “Module and System Applications “. Nel documento, l’azienda delinea il design per uno schermo flessibile che si ...

Advertising

Raicomspa : Nuovo estratto dalla colonna sonora di #RoccoSchiavone, 'Amantidi'?? Musiche di Corrado Carosio e Pierangelo Fornaro… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Intel, la 'pace' con Apple potrebbe passare dalla produzione) è stato pubblicato su Carlo… - peppeguido98 : RT @DemiLovato_IT: È ora disponibile ‘Dancing With The Devil, il nuovo singolo della nostra Demi Lovato ?? ?? Acquista la tua copia su iTune… - louisishabit : RT @WaitinForDemiIt: Il nuovo singolo di Demi “Dancing With The Devil” è disponibile ORA su tutte le piattaforme! Acquistatelo su iTunes e… - WaitinForDemiIt : RT @WaitinForDemiIt: Il nuovo singolo di Demi “Dancing With The Devil” è disponibile ORA su tutte le piattaforme! Acquistatelo su iTunes e… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Apple Nuova Tipo Cross: la prova su strada ... invece, integra in un unico elemento la griglia del veicolo, i fari full Led e il nuovo logo Fiat. ... Su nuova Fiat Tipo Cross è attivabile Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless . Basta ...

Apple brevetta un nuovo metodo per favorire il raffreddamento di un MacBook Un nuovo brevetto depositato da Apple presso l' US Patent & Trademark Office mostra un metodo che potrebbe favorire il raffreddamento di un MacBook grazie a parti espandibili singole, che siano piedini o ...

Apple, l'iPhone 13 svelato in un nuovo bellissimo video concept Everyeye Tech Snapdragon 780G, un nuovo potente chip Qualcomm per smartphone 5G Supporto al 5G, triplo ISP Spectra 570 e potenza in forte crescita, sia per quanto riguarda la CPU che la GPU, per il nuovo Snapdragon 780G di Qualcomm. Il chip è prodotto a 5 nanometri da Samsung e h ...

Tennistavolo - Cortemaggiore ko contro la capolista Castelgoffredo. Trionfo invece nei tornei giovanili Anche gli Juniores parlano magiostrino con Cappuccio Costantino, di nuovo oro per lui, mentre nel femminile da segnalare l’argento nelle Giovanissime per Hu Jessica e nelle allieve per Hu Elisa.

... invece, integra in un unico elemento la griglia del veicolo, i fari full Led e illogo Fiat. ... Su nuova Fiat Tipo Cross è attivabileCarPlay e Android Auto in modalità wireless . Basta ...Unbrevetto depositato dapresso l' US Patent & Trademark Office mostra un metodo che potrebbe favorire il raffreddamento di un MacBook grazie a parti espandibili singole, che siano piedini o ...Supporto al 5G, triplo ISP Spectra 570 e potenza in forte crescita, sia per quanto riguarda la CPU che la GPU, per il nuovo Snapdragon 780G di Qualcomm. Il chip è prodotto a 5 nanometri da Samsung e h ...Anche gli Juniores parlano magiostrino con Cappuccio Costantino, di nuovo oro per lui, mentre nel femminile da segnalare l’argento nelle Giovanissime per Hu Jessica e nelle allieve per Hu Elisa.