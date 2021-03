GP Qatar | in Moto2 è già Bezzecchi vs Lowes

(Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo la Moto3, è il turno delladisputare la sua prima FP1 della stagione, nel GP del. Marcoapre le danze, battendo nella seconda metà del turno Samper soli 16 millesimi. L’inglese ed il romagnolo sono mattatori della sessione, con gli altri che restano a guardare. Fabio Di Giannantonio sigla il terzo tempo grazie ad un buon time attack nel finale. Stesso discorso per Albert Arenas, campione in carica della Moto3, capace di strappare l’ottavo crono nei minuti finali. Bo Bensneyder inaugura bene il suo primo GP al SAG team, quinto a precedere l’australiano Remy Gardner, lo spagnolo di Speed Up Jorge Navarro e Jake Dixon. Raul Fernandez e Marcos Ramirez chiudono la top ten. GP: in Moto3 è la FP1 delle sorprese GP, ...

... lo spagnolo non sarà al via ine probabilmente nemmeno nel secondo appuntamento del Mondiale. Moto 2: i tempi Marco Bezzecchi è stato il più veloce nelle libere 1 di. Il pilota dello Sky ...GpProve Libere 1 - La prima sessione di prove libere del Motomondiale 2021 della classe(una classe che non potrà più contare su Enea Bastianini e Luca Marini, passati in MotoGP, ...Moto2 Gp Qatar Prove Libere 1 - La prima sessione di prove libere del Motomondiale 2021 della classe Moto2 (una classe che non potrà più contare su Enea Bastianini e Luca Marini, passati in MotoGP, nd ...Il Mondiale Moto2 2021 è incominciato con le prove libere 1 del GP del Qatar. Sul circuito di Losail, caratterizzato da temperature attorno ai 30 °C, i centauri hanno avuto a disposizione i primi 40 m ...