Garavaglia vede rosa per l' estate | ' Sarà tutto aperto | prenotate le vacanze'

(Di venerdì 26 marzo 2021)un'in 'senza tanti problemi. Non ci sono motivi che ci lascino pensare che quest'diversa dalla scorsa'. Lo assicura ai microfoni di Radio Capital il ministro del turismo . E dice di ...

Advertising

TonusAldo : RT @LegaCamera: Ministro #Garavaglia: ?? Con le persone giuste al posto giusto il cambio di passo c'è e si vede. - Mario44623861 : RT @LegaCamera: Ministro #Garavaglia: ?? Con le persone giuste al posto giusto il cambio di passo c'è e si vede. - cristalaltea : RT @LegaCamera: Ministro #Garavaglia: ?? Con le persone giuste al posto giusto il cambio di passo c'è e si vede. - LegaCamera : Ministro #Garavaglia: ?? Con le persone giuste al posto giusto il cambio di passo c'è e si vede.… -

Ultime Notizie dalla rete : Garavaglia vede

'Quest'estate - assicura- sarà ancora un turismo Italia su Italia, i viaggi all'estero hanno bisogno ancora di tempo, però già ci sono segnali di ripresa. Con il senno di poi siamo tutti ...... sottolinea Draghi che si dice d'accordo con il ministro Massimoche prevede un'estate ... Poi se non siuna soluzione, è chiaro che dovremo cercare altre strade. Starei attento a fare ...Sarà un'estate in zona gialla «senza tanti problemi. Non ci sono motivi che ci lascino pensare che quest'estate sarà diversa dalla scorsa».Niente zone gialle fino alla fine di aprile e la Lega, nella riunione di maggioranza con il premier Mario Draghi e i tecnici, resta isolata. Ma alla fine è quest’ultima linea a prevale, anzi emerge la ...