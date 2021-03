Galliani dimesso dal San Raffaele: «Grazie a medici e infermieri» (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ad del Monza e senatore di Forza Italia Adriano Galliani è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele, dove era stato ricoverato in seguito alla positività al Covid. “Sono stato due settimane ricoverato in quella che vista da fuori sembra una struttura sportiva. All’interno c’è una tecnologia impressionante ma soprattutto la competenza e il cuore di infermieri L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ad del Monza e senatore di Forza Italia Adrianoè statodall’ospedale San, dove era stato ricoverato in seguito alla positività al Covid. “Sono stato due settimane ricoverato in quella che vista da fuori sembra una struttura sportiva. All’interno c’è una tecnologia impressionante ma soprattutto la competenza e il cuore diL'articolo

Advertising

DiMarzio : Adriano #Galliani ha lasciato il San Raffaele, dove era ricoverato in seguito alla positività al #Covid19 - Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: Adriano #Galliani ha lasciato il San Raffaele, dove era ricoverato in seguito alla positività al #Covid19 - fefocarta : RT @monicolombo: Galliani vince la battaglia più importante che per ora non è la promozione in A con il Monza. È stato dimesso dal San Raff… - sportal_it : E' stato dimesso Adriano Galliani - sportli26181512 : #Notizie #AdrianoGalliani Galliani dimesso dal San Raffaele: «Grazie a medici e infermieri»: L’ad del Monza e senat… -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani dimesso Galliani dimesso al San Raffaele: il messaggio dell'ad del Monza Buone notizie per Adriano Galliani, che quest'oggi è stato dimesso dalla clinica San Raffaele dove si trovava per positività al ...

Adriano Galliani e Beppe Marotta in ospedale per Covid Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid - 19, a seguito dell'ultimo ... Il leader di Forza Italia, una volta dimesso, aveva raccontato la propria esperienza e la virulenza dell'...

Monza, Galliani dimesso dall'ospedale GianlucaDiMarzio.com MONZA, Galliani è guarito: dimesso dall'ospedale Queste le parole provenienti dal profilo Facebook di Adriano Galliani. L'ad del Monza è stato dimesso dall'ospedale dopo aver lottato contro il covid.

Galliani dimesso al San Raffaele: il messaggio dell’ad del Monza Buone notizie per Adriano Galliani, che quest’oggi è stato dimesso dalla clinica San Raffaele dove si trovava per positività al Covid ...

Buone notizie per Adriano, che quest'oggi è statodalla clinica San Raffaele dove si trovava per positività al ...Monza comunica che Adrianoè risultato positivo al Covid - 19, a seguito dell'ultimo ... Il leader di Forza Italia, una volta, aveva raccontato la propria esperienza e la virulenza dell'...Queste le parole provenienti dal profilo Facebook di Adriano Galliani. L'ad del Monza è stato dimesso dall'ospedale dopo aver lottato contro il covid.Buone notizie per Adriano Galliani, che quest’oggi è stato dimesso dalla clinica San Raffaele dove si trovava per positività al Covid ...