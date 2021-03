F2, GP Bahrain 2021: griglia di partenza e risultati qualifiche, pole di Zhou (Di venerdì 26 marzo 2021) Terminano le qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2021 di Formula 2 e la pole position è di Guanyu Zhou, che per una questione di appena tre millesimi riesce a precedere Christian Lundgaard, che dovrà accontentarsi della prima fila dal lato meno nobile. Il cinese della UNI-Virtuosi e il danese formano dunque la prima fila, terzo tempo per Felipe Drugovich. Dan Ticktum quarto in griglia, alle spalle del britannico Vips, Verschoor e Daruvala, con Piastri ottavo. Andiamo dunque a scoprire la griglia di partenza con le prime quattro file. Prima fila 1) Zhou 2) Lundgaard Seconda fila 3) Drugovich 4) Ticktum Terza fila 5) Vips 6) Verschoor Quarta fila 7) Daruvala 8) Piastri SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Terminano ledel Gran Premio deldi Formula 2 e laposition è di Guanyu, che per una questione di appena tre millesimi riesce a precedere Christian Lundgaard, che dovrà accontentarsi della prima fila dal lato meno nobile. Il cinese della UNI-Virtuosi e il danese formano dunque la prima fila, terzo tempo per Felipe Drugovich. Dan Ticktum quarto in, alle spalle del britannico Vips, Verschoor e Daruvala, con Piastri ottavo. Andiamo dunque a scoprire ladicon le prime quattro file. Prima fila 1)2) Lundgaard Seconda fila 3) Drugovich 4) Ticktum Terza fila 5) Vips 6) Verschoor Quarta fila 7) Daruvala 8) Piastri SportFace.

