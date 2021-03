F1 | Sergio Perez | “Bello tornare in gara | mi sento a mio agio sul passo”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Esordio in Red Bull pernel primo GP stnale del Mondiale di F1, quello del Bahrain. Il messicano ha chiuso in sesta piazza la prima sessione di prove libere, mentre nella seconda è stato decimo. Da segnalare i super tempi fatti segnare dal compagno di squadra, l’olandese Max Verstappen. Le parole diriportate da GpToday.net: “Èpoter finalmente ricominciare un weekend di. Sono contento di come sta andando tutto finora. Posso abituarmi molto bene a questa squadra e fare dei passi avanti”. Prosegue: “Guardando oggi, abbiamo sicuramente ancora del lavoro da fare sui giri veloci. La RB16B non ladel tutto mia nelle prove di qualifica perché devo ancora trovarmi esattamente a miola macchina. Sul ...

In casa Red Bull è montata una certa preoccupazione per l'attesoche non ha fatto meglio della decima prestazione, ma anche in McLaren ci si aspettava un Daniel Ricciardo più ficcante, ...è ufficialmente sceso in pista in un weekend di gara con i colori della sua nuova squadra, la Red Bull. Ovviamente il messicano ha già avuto (poco) tempo nei test per imparare a conoscere ...Max Verstappen continua a ruggire. L'olandese della Red Bull-Honda ha siglato il miglior tempo anche nel secondo turo di prove libere del GP del Bahrain mostrando la propria forza con le gomme ...Sergio Perez è ufficialmente sceso in pista in un weekend di gara con i colori della sua nuova squadra, la Red Bull. Ovviamente il messicano ha già avuto (poco) tempo nei test per imparare a conoscere ...