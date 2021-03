Drusilla Gucci vive in una casa infestata dai fantasmi: il racconto (Di venerdì 26 marzo 2021) Drusilla Gucci è una dei concorrenti dell'edizione 2021 de L'Isola dei Famosi. Mentre nei primi giorni non aveva entusiasmato i telespettatori, adesso la giovane ha tanti fan. Nelle ultime ore, l'attenzione su di lei è stata maggiore perché ha rivelato di vivere in una casa infestata dai fantasmi. Drusilla Gucci: il racconto sui fantasmi Concorrente de L'Isola dei Famosi 2021, Drusilla Gucci era per molti un personaggio semi sconosciuto. Dopo qualche giorno in Honduras, però, ha perso l'iniziale timidezza e ha iniziato a farsi conoscere. Non a caso, Drusilla è riuscita a vincere il suo primo televoto, cosa che dimostra l'apprezzamento dei telespettatori. Nelle ultime ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 26 marzo 2021)è una dei concorrenti dell'edizione 2021 de L'Isola dei Famosi. Mentre nei primi giorni non aveva entusiasmato i telespettatori, adesso la giovane ha tanti fan. Nelle ultime ore, l'attenzione su di lei è stata maggiore perché ha rivelato dire in unadai: ilsuiConcorrente de L'Isola dei Famosi 2021,era per molti un personaggio semi sconosciuto. Dopo qualche giorno in Honduras, però, ha perso l'iniziale timidezza e ha iniziato a farsi conoscere. Non a caso,è riuscita a vincere il suo primo televoto, cosa che dimostra l'apprezzamento dei telespettatori. Nelle ultime ...

Advertising

ineedtobe_ : RT @oocisola: Drusilla Gucci: “quando piove lei pensa a canticchiare io penso a come impiccarmi all’albero” #isola - mbuto_1 : RT @oocisola: Drusilla Gucci e la sua collezione di ossa: “ho solo un cranio di gatto che ho trovato nel bosco, delle corna di capriolo...”… - oocisola : Drusilla Gucci e la sua collezione di ossa: “ho solo un cranio di gatto che ho trovato nel bosco, delle corna di ca… - KTMfrate : RT @oocisola: Drusilla Gucci: “quando piove lei pensa a canticchiare io penso a come impiccarmi all’albero” #isola - zazoomblog : Drusilla Gucci vive in una casa infestata dai fantasmi? Il racconto inquietante - #Drusilla #Gucci #infestata… -