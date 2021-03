Doppietta Ducati nelle seconde libere in Qatar, Rossi 9° (Di venerdì 26 marzo 2021) LOSAIL (Qatar) (ITALPRESS) – Le Ducati dominano le seconde prove libere del venerdì di MotoGP sul circuito di Losail, in Qatar. L’australiano Jack Miller ha realizzato il miglior tempo in 1’53?387, precedendo di soli 35 millesimi il compagno di squadra Francesco Bagnaia. Alle spalle di “Pecco” la Yamaha del francese Fabio Quartararo (+0?188), la Ducati dell’altro transalpino Johann Zarco (+0?199) e la Suzuki dello spagnolo Alex Rins (+0?236). Sesto crono per l’altra Yamaha ufficiale di Maverick Vinales: lo spagnolo ha preceduto la Yamaha del team Petronas di Franco Morbidelli, il più veloce nella FP1. Ottavo lo spagnolo Aleix Espargaro su Aprilia davanti a Valentino Rossi su Yamaha Petronas e allo spagnolo Pol Espargaro su Honda, protagonista di una caduta senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) LOSAIL () (ITALPRESS) – Ledominano leprovedel venerdì di MotoGP sul circuito di Losail, in. L’australiano Jack Miller ha realizzato il miglior tempo in 1’53?387, precedendo di soli 35 millesimi il compagno di squadra Francesco Bagnaia. Alle spalle di “Pecco” la Yamaha del francese Fabio Quartararo (+0?188), ladell’altro transalpino Johann Zarco (+0?199) e la Suzuki dello spagnolo Alex Rins (+0?236). Sesto crono per l’altra Yamaha ufficiale di Maverick Vinales: lo spagnolo ha preceduto la Yamaha del team Petronas di Franco Morbidelli, il più veloce nella FP1. Ottavo lo spagnolo Aleix Espargaro su Aprilia davanti a Valentinosu Yamaha Petronas e allo spagnolo Pol Espargaro su Honda, protagonista di una caduta senza ...

