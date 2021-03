Covid, in Prefettura il punto sull’andamento dell’epidemia nel Sannio (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto Carlo Torlontano, una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia nel corso della quale è stata effettuata anche una ricognizione in merito alle ricadute dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema sanitario e ospedaliero della provincia, sull’andamento del piano vaccinale ed in merito al monitoraggio delle misure di vigilanza e contrasto alla diffusione dell’epidemia attualmente in atto. Hanno partecipato all’incontro il Questore, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed il Direttore Generale dell’ASL di Benevento. Nel corso della seduta è stato tracciato il quadro settimanale dell’andamento epidemiologico a livello provinciale ed è emerso che i positivi in provincia di Benevento sono, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto Carlo Torlontano, una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia nel corso della quale è stata effettuata anche una ricognizione in merito alle ricadute dell’emergenza epidemiologica da-19 sul sistema sanitario e ospedaliero della provincia,del piano vaccinale ed in merito al monitoraggio delle misure di vigilanza e contrasto alla diffusioneattualmente in atto. Hanno partecipato all’incontro il Questore, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed il Direttore Generale dell’ASL di Benevento. Nel corso della seduta è stato tracciato il quadro settimanale dell’andamento epidemiologico a livello provinciale ed è emerso che i positivi in provincia di Benevento sono, ...

