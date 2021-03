Covid-19, perché abbiamo pochi vaccini? La Ue preferisce inviarli in Africa (Di venerdì 26 marzo 2021) L'Unione europea pensa più a esportare i vaccini che a distribuirli tra i 27 Paesi membri. E' un'altra bizzarra strategia della fallimentare gestione del siero anti-Covid-19 di Bruxelles. In sostanza, non solo le case farmaceutiche hanno ridimensionato notevolmente le consegne delle dosi nell'area euro in barba a qualsiasi contratto firmato con la Commissione, ma di quel poco che finora è arrivato in Europa, una parte più che consistente è andata ai Paesi più poveri. Per meglio capire, la Ue ha ricevuto finora 88 milioni di dosi che ha distribuito agli Stati membri. Allo stesso tempo, un’ulteriore quota di 77 milioni di vaccini è stata esportata all’estero verso 33 Paesi. Cifre comunicate ai 27 capi di Stato e di governo in video conferenza dalla stessa presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e che non hanno mancato di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 marzo 2021) L'Unione europea pensa più a esportare iche a distribuirli tra i 27 Paesi membri. E' un'altra bizzarra strategia della fallimentare gestione del siero anti--19 di Bruxelles. In sostanza, non solo le case farmaceutiche hanno ridimensionato notevolmente le consegne delle dosi nell'area euro in barba a qualsiasi contratto firmato con la Commissione, ma di quel poco che finora è arrivato in Europa, una parte più che consistente è andata ai Paesi più poveri. Per meglio capire, la Ue ha ricevuto finora 88 milioni di dosi che ha distribuito agli Stati membri. Allo stesso tempo, un’ulteriore quota di 77 milioni diè stata esportata all’estero verso 33 Paesi. Cifre comunicate ai 27 capi di Stato e di governo in video conferenza dalla stessa presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e che non hanno mancato di ...

