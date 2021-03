Caso tamponi, la sentenza: sette mesi a Lotito e multa alla Lazio (Di venerdì 26 marzo 2021) sette mesi di inibizione a Claudio Lotito, 12 ai medici sociali Rodia e Pulcini, e 150 mila euro di multa alla Lazio: e’ questa – riporta l’ANSA – la sentenza appena pronunciata dal Tribunale federale nazionale sui casi di vioLazione dei protocolli Covid. La Figc ufficializzerà a breve il dispositivo. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 marzo 2021)di inibizione a Claudio, 12 ai medici sociali Rodia e Pulcini, e 150 mila euro di: e’ questa – riporta l’ANSA – laappena pronunciata dal Tribunale federale nazionale sui casi di vione dei protocolli Covid. La Figc ufficializzerà a breve il dispositivo. L'articolo

Advertising

ZZiliani : Okay, il prezzo è giusto. Una bella multa al club (avessi detto!) e un’inibizione al dirigente maggiormente implica… - ZZiliani : Due casi giuridici rendono thrilling il finale di Serie A: il caso #tamponi-#Lazio a processo domani e il caso… - ZZiliani : Il processo alla #Lazio per il caso #tamponi è cominciato. Più ancora di #Lotito, a rischio inibizione, ad essere p… - tommandrea : Arrivata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale sul caso #tamponi della #Lazio - 7 mesi di inibizione a Clau… - ciccionocera00s : RT @FrancescoOrdine: Aspettiamo la sentenza del caso tamponi per capire la portata. Qualora Lotito fosse punito con una squalifica di 8 mes… -