Caso tamponi, la Procura chiede un multa per la Lazio e 13 mesi di inibizione per Lotito

La Procura Figc ha chiesto una multa di 210.000 euro per la Lazio e 13 mesi e 10 giorni di inibizione per Claudio Lotito per il caso dei tamponi. Per i medici sociali la Procura ha chiesto 16 mesi di inibizione. Niente penalizzazione.

