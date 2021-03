Canzone Segreta: Bova travolto dalle emozioni, mancano solo le lacrime (Di venerdì 26 marzo 2021) Il divo conquista il pubblico di Rai Uno L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 26 marzo 2021) Il divo conquista il pubblico di Rai Uno L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

RaiUno : È tutto pronto per la 3ª puntata di Canzone Segreta ?? @serenarossi_com vi aspetta tra poco su Rai1 e in diretta str… - Raiofficialnews : ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marc… - _funzioniamo : RT @ac_funzioniamo: Manifesting Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi insieme a Canzone Segreta ?????? #canzonesegreta - whateverelly : RT @ac_funzioniamo: Manifesting Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi insieme a Canzone Segreta ?????? #canzonesegreta - __piena : Spiego la pigrizia: avevo tutt'altro programma per stasera, però mi sono arenata sul divano come una balena (ti por… -