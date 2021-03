Borse europee in rialzo su spinta USA a vaccinazioni (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Gli investitori guardano di buon occhio il fatto che Joe Biden abbia promesso di raggiungere l’obiettivo di 200 milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate entro i primi 100 giorni di governo e annunciato maggiore cooperazione con l’Europa su questo fronte. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.728,6 dollari l’oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,37%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +97 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,61%. Tra gli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Gli investitori guardano di buon occhio il fatto che Joe Biden abbia promesso di raggiungere l’obiettivo di 200 milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate entro i primi 100 giorni di governo e annunciato maggiore cooperazione con l’Europa su questo fronte. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.728,6 dollari l’oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), indel 2,37%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +97 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,61%. Tra gli ...

