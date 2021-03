Apple, ancora guai per colpa della vecchie tastiere dei notebook: gli utenti preparano una causa (Di venerdì 26 marzo 2021) A quanto pare, presto Apple dovrà rispondere dei disagi causati agli utenti dall’impiego della tanto criticata “butterfly keyboard” in vari modelli di notebook. Infatti, come riferito da The Verge, il giudice Edward Davila ha dato il via libera a una class action in sette diversi stati (California, New York, Florida, Illinois, New Jersey, Washington e Michigan) che coinvolge tutte le persone che hanno acquistato un modello di Macbook tra il 2015 ed il 2017, MacBook Pro tra il 2016 e 2019 e MacBook Air tra il 2018 ed il 2019. Apple si è opposta a tale decisione, affermando che la causa non dovrebbe coinvolgere tutte le modifiche apportate al meccanismo della tastiera. Ma, stando ai querelanti, tutti i vari modelli di “butterfly keyboard” presentano gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) A quanto pare, prestodovrà rispondere dei disagiti aglidall’impiegotanto criticata “butterfly keyboard” in vari modelli di. Infatti, come riferito da The Verge, il giudice Edward Davila ha dato il via libera a una class action in sette diversi stati (California, New York, Florida, Illinois, New Jersey, Washington e Michigan) che coinvolge tutte le persone che hanno acquistato un modello di Macbook tra il 2015 ed il 2017, MacBook Pro tra il 2016 e 2019 e MacBook Air tra il 2018 ed il 2019.si è opposta a tale decisione, affermando che lanon dovrebbe coinvolgere tutte le modifiche apportate al meccanismotastiera. Ma, stando ai querelanti, tutti i vari modelli di “butterfly keyboard” presentano gli ...

