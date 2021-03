Anelli | ogni dito ha un suo significato

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 26 marzo 2021) La posizione del corpo e la gestualità sono delle importanti forme indirette di comunicazione attraverso le quali trasmettiamo sensazioni ed emozioni che viviamo in un determinato momento. In questo periodo in cui viviamo con il volto coperto dalla mascherina, tenendo quindi nascosta la mimica facciale, è quantomai determinante saper intepretare le movenze del nostro corpo.