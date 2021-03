A Monreale si spengono le luci | c’è “M’illumino di meno”

Leggi su monrealelive

(Di venerdì 26 marzo 2021) Anchee l’amministrazione Arcidiacono aderisce all’edizione 2021 di “di”. Ledel palazzo di città domani resteranno spente per tutta la sera. L’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono, ha aderito all’iniziativa nazionale che domani 27 marzo sarà riproposta in diversi comuni italiani al fine di ridurre i consumi, ma anche a promuovere quell’evoluzione ecologica necessaria.di, la Giornata del risparmio energetico ha ottenuto prestigiosi patrocini istituzionali, che includono la Medaglia della presidenza della Repubblica, l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e la presidenza del Consiglio dei ministri, sono arrivate anche le adesioni di strutture sanitarie che da oltre un anno sono in prima linea per ...