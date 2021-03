WTA Miami 2021, Camila Giorgi travolta da Ljudmila Samsonova: l’azzurra si arrende in due set (Di giovedì 25 marzo 2021) Non arrivano buone notizie da Miami (Stati Uniti) sede del torneo WTA di scena sul cemento della Florida. Dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, arriva il ko anche di Camila Giorgi (n.86 del mondo). l’azzurra è stata nettamente battuta dalla russa Ljudmila Samsonova (n.126 del ranking) per 6-2 6-4 in 1 ora e 21 minuti di partita. Una prestazione sottotono di Camila, sempre in sofferenza al cospetto del tennis aggressivo della sua avversaria. Samsonova che dunque continua il proprio percorso e nel secondo turno affronterà la testa di serie n.10 del tabellone Kiki Bertens. Nel primo set l’avvio è subito in salita per Giorgi: break concesso in apertura. La marchigiana prova a rimediare, costruendosi tre chance per l’immediato ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Non arrivano buone notizie da(Stati Uniti) sede del torneo WTA di scena sul cemento della Florida. Dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, arriva il ko anche di(n.86 del mondo).è stata nettamente battuta dalla russa(n.126 del ranking) per 6-2 6-4 in 1 ora e 21 minuti di partita. Una prestazione sottotono di, sempre in sofferenza al cospetto del tennis aggressivo della sua avversaria.che dunque continua il proprio percorso e nel secondo turno affronterà la testa di serie n.10 del tabellone Kiki Bertens. Nel primo set l’avvio è subito in salita per: break concesso in apertura. La marchigiana prova a rimediare, costruendosi tre chance per l’immediato ...

