Vidal addio | l’Inter pronta a tornare sul calciomercato

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ormai sembra certo, Arturodiràalalla fine di questa stagione calcistica. L’amore tra i nerazzurri e il cileno non è mai decollato. Arturo(Getty Images)Il calciatore cileno ex Juventus non ha mai stretto con l’ambiente meneghino ed è finito ai margini, tradito anche dall’amato Antonio Conte. Il tecnico a tratti gli ha preferito Roberto Gagliardini per poi decidere di concentrarsi sulla possibilità di rilanciare Christian Eriksen. A dire il vero anche lo stesso cileno, quando è stato chiamato in causa, non è sembrato all’altezza della situazione. LEGGI ANCHE >>> Panico Simeone Da questo si sono aperte le più varie voci dicon diversi club che sembrano pronti a puntare il centrocampista. Attenzione anche a quello che potrebbe accadere ...

... terzo in Serie A, appena sconfitto in casa dal Benevento, ormai ha dato l'al sogno di essere ... che si è indebolito pesantemente da quella finale di Berlino (all'epoca si giocava con, ...... il centrocampista cileno in estate potrebbe direall' Inter , con cui ha ancora un anno di ... L'amore di Re Artù per il club brasiliano non è certo un mistero, ma stavolta quella diè stata ...La stampa cilena, facendo riferimento all'entourage di Vidal come fonte, ha smentito ogni ipotesi d'addio del centrocampista ex Barcellona.Il presente di Arturo Vidal è fatto di tanto lavoro per recuperare dopo l'operazione al ginocchio, ma il futuro potrebbe essere a tinte rossonere. Dopo una stagione condizionata da tanti acciacchi, ma ...