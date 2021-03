Vaccini Covid, il commissario Figliuolo invia task force in Molise e Basilicata per le inoculazioni a domicilio (Di giovedì 25 marzo 2021) Piccole équipe, composte da un medico e due infermieri, per arrivare a vaccinare a domicilio anche nei posti più difficili da raggiungere. È il piano del generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha disposto l’invio di alcune task force in Molise e Basilicata. I team saranno utilizzati, appunto, per inoculare le dosi anche nei paesi e nelle abitazioni più remote, sempre seguendo i target prioritari fissati dal ministero della Salute. A quanto si apprende si tratta di assetti dell’Esercito nel quadro dell’operazione Eos. “Ho appena sentito il Generale Figliuolo che ringrazio: dall’inizio della prossima settimana il medico e i due infermieri che abbiamo richiesto saranno a Potenza. Grazie a questa unità potremo fare 72 inoculazioni in più ogni giorno ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Piccole équipe, composte da un medico e due infermieri, per arrivare a vaccinare aanche nei posti più difficili da raggiungere. È il piano del generale Francesco Paolo, che ha disposto l’invio di alcunein. I team saranno utilizzati, appunto, per inoculare le dosi anche nei paesi e nelle abitazioni più remote, sempre seguendo i target prioritari fissati dal ministero della Salute. A quanto si apprende si tratta di assetti dell’Esercito nel quadro dell’operazione Eos. “Ho appena sentito il Generaleche ringrazio: dall’inizio della prossima settimana il medico e i due infermieri che abbiamo richiesto saranno a Potenza. Grazie a questa unità potremo fare 72in più ogni giorno ai ...

