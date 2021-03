Sono 42.000 le prenotazioni 79-75 anni e vulnerabili fatte in 2 giorni (Di giovedì 25 marzo 2021) “Sono state oltre 14 mila le prenotazioni pervenute alle 18 di giovedì da parte delle persone appartenenti alla fascia di età 79-75 anni e i soggetti vulnerabili residenti in Friuli Venezia Giulia. Sommandole alle 28mila di mercoledì, in due giorni abbiamo superato le 42 mila unità”. “Nello specifico le prenotazioni pervenute giovedì dalle persone comprese nella fascia di età 79-75 anni Sono state complessivamente 7.418. Di queste, 2.304 fanno riferimento all’area dell’Asugi, 3.174 a quella dell’Asufc e 1.940 a quella dell’Asfo. Per quanto riguarda invece i 6.592 soggetti vulnerabili che hanno oggi prenotato la vaccinazione, 2.179 risiedono nel territorio di competenza dell’Asugi, 3.062 in quello di Asufc e 1.351 in quelle di Asfo. ... Leggi su udine20 (Di giovedì 25 marzo 2021) “state oltre 14 mila lepervenute alle 18 di giovedì da parte delle persone appartenenti alla fascia di età 79-75e i soggettiresidenti in Friuli Venezia Giulia. Sommandole alle 28mila di mercoledì, in dueabbiamo superato le 42 mila unità”. “Nello specifico lepervenute giovedì dalle persone comprese nella fascia di età 79-75state complessivamente 7.418. Di queste, 2.304 fanno riferimento all’area dell’Asugi, 3.174 a quella dell’Asufc e 1.940 a quella dell’Asfo. Per quanto riguarda invece i 6.592 soggettiche hanno oggi prenotato la vaccinazione, 2.179 risiedono nel territorio di competenza dell’Asugi, 3.062 in quello di Asufc e 1.351 in quelle di Asfo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono 000 Covid: agenzia olandese offre una vacanza di prova a Rodi Almeno 25.000 persone si sono iscritte all'esperimento sostenuto dal governo, che continua a sconsigliare i viaggi all'estero non indispensabili almeno fino alla metà di maggio. In Olanda non mancano ...

Covid, è morto Padre Digani direttore opera Marella di Bologna ...per problemi respiratori legati al Covid e nel corso delle ultime ore le sue condizioni sono ... Come amava sempre ricordare, scrive l'Opera, 'nella sua lunga vita ha celebrato più di 25.000 sante messe ...

Covid: agenzia olandese offre una vacanza di prova a Rodi (ANSA) - ROMA, 25 MAR - Un'agenzia di viaggi olandese porterà quasi 200 persone in una vacanza di otto giorni in Grecia per vedere se il turismo è fattibile durante la pandemia. I selezionati - riferi ...

