Quel ‘lunedì di Dante’ quando Vittorio Gassman mi diede un consiglio per la vita (Di giovedì 25 marzo 2021) Stamattina ho salutato mia figlia che avviava il pc per le sue lezioni digitali. È il giorno di Dante, ho pensato. E questi ragazzi saranno tutti presenti, ma ognuno a suo modo assente, di fronte a una potenziale lettura di versi del Poeta in qualche piazza di qualche città; ciascuno di loro isolato da un ascolto collettivo, lontano da teatri, spazi di unione, metriche di condivisione. Sbatto gli occhi, mentre il suo pc prende vita. Mi ritrovo in uno di quei tanti lunedì, “I Lunedì di Dante”, li chiamavamo. Il Teatro Argentina organizzava – ogni inizio settimana – una serie di letture del Poeta, i suoi versi recitati dalla voce dei grandi. Erano gli anni Novanta. E dell’iniziativa avevamo saputo dai nostri professori del liceo. Noi non mancavamo mai, tutti ce li siamo sentiti. Eravamo in tre, io, Alessio e Luca. Ogni tanto si univa qualche altro compagno, ma noi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Stamattina ho salutato mia figlia che avviava il pc per le sue lezioni digitali. È il giorno di Dante, ho pensato. E questi ragazzi saranno tutti presenti, ma ognuno a suo modo assente, di fronte a una potenziale lettura di versi del Poeta in qualche piazza di qualche città; ciascuno di loro isolato da un ascolto collettivo, lontano da teatri, spazi di unione, metriche di condivisione. Sbatto gli occhi, mentre il suo pc prende. Mi ritrovo in uno di quei tanti lunedì, “I Lunedì di Dante”, li chiamavamo. Il Teatro Argentina organizzava – ogni inizio settimana – una serie di letture del Poeta, i suoi versi recitati dalla voce dei grandi. Erano gli anni Novanta. E dell’iniziativa avevamo saputo dai nostri professori del liceo. Noi non mancavamo mai, tutti ce li siamo sentiti. Eravamo in tre, io, Alessio e Luca. Ogni tanto si univa qualche altro compagno, ma noi ...

