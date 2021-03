Quanto guadagna Bonucci alla Juve? Lo stipendio del difensore (Di giovedì 25 marzo 2021) Bonucci stipendio Juventus – Anche se gli anni iniziano a farsi sentire, Leonardo Bonucci rimane ancora uno dei punti fermi della Juventus. Insieme a de Ligt compone una delle coppie di centrali più valide del campionato, e lo stesso fa in Nazionale dove si affianca al compagno di turno (tra questi anche Giorgio Chiellini). Tornato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 25 marzo 2021)ntus – Anche se gli anni iniziano a farsi sentire, Leonardorimane ancora uno dei punti fermi dellantus. Insieme a de Ligt compone una delle coppie di centrali più valide del campionato, e lo stesso fa in Nazionale dove si affianca al compagno di turno (tra questi anche Giorgio Chiellini). Tornato L'articolo

Advertising

panicovid : @LegaSalvini Ma Bechis a pubblicare queste menzogne quanto guadagna in € ??? Si badrone va bene così la prima pagina?? - KatyKaty65 : RT @Rosa82269103: Comunque siete proprio dei CESSI! come volevasi dimostrare andando contro Tommaso Zorzi avete permesso alla Meloni di str… - tzwrldomjnation : RT @Rosa82269103: Comunque siete proprio dei CESSI! come volevasi dimostrare andando contro Tommaso Zorzi avete permesso alla Meloni di str… - bibidibobidiprr : RT @Rosa82269103: Comunque siete proprio dei CESSI! come volevasi dimostrare andando contro Tommaso Zorzi avete permesso alla Meloni di str… - Rosa82269103 : Comunque siete proprio dei CESSI! come volevasi dimostrare andando contro Tommaso Zorzi avete permesso alla Meloni… -